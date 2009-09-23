Рак виявлятимуть за аналізом крові

Аналізи крові можуть замінити ендоскопічні дослідження (гастроскопію і колоноскопію) при пошуку злоякісних новоутворень шлунку і кишечника, повідомляє Iol.co.za. Дві відповідні доповіді було представлено на онкологічному конгресі ECCO-ESMO в Берліні.

Група дослідників під керівництвом Ульріки Штайн (Ulrike Stein) з берлінського Центру молекулярної медицини і клінічної лікарні Шаріте розробила тест, заснований на виявленні в крові пацієнта гена S100A4, який пов`язаний з колоректальним раком і злоякісними пухлинами шлунку, а також визначає ймовірнсть метастазування цих пухлин.

Для проведення ендоскопічних досліджень потрібне дороге устаткування і висококваліфікований персонал. Порівняно з ними, дослідження крові, аналіз якої може проводитися медсестрою, а дослідження — проводитися централізовано, значно вигідніше. Крім того, аналіз крові значно зручніший і безпечніший для пацієнта.

medportal.ru