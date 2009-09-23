У Росії знижуються аптечні ціни на ліки

Росздравнадзор підвів підсумки моніторингу цін на лікарські засоби в аптеках і медичних установах Росії. За даними федеральної служби, протягом серпня ціни на ліки в аптеках знизилися в середньому на 0,38 відсотка. При цьому ціни на медикаменти в госпітальному сегменті зросли в середньому на 0,19 відсотка.

Як наголошується в прес-релізі Росздравнадзора, найбільше зниження цін зафіксоване в Південному, Далекосхідному і Приволжзькому округах РФ. Ціни на ліки в аптеках там знизилися, відповідно, на 1,26, 1,17 і 1,12 відсотка. При цьому в Центральному федеральному окрузі ліків в аптеках подорожчали на 4,03 відсотка.

Величина торгової надбавки в російських аптеках склала в середньому 25,94 відсотка (місяцем раніше – 26,27 відсотка).

Ціни на ліки, що купуються медичними установами РФ, за минулий місяць зросли в середньому на 0,19 відсотка. Найбільше підвищення цін – на 1,8 відсотка - відмічено в Північно-Західному федеральному окрузі, найбільш значне зниження цін на госпітальні препарати – на 2,26 відсотка - зафіксоване в Сибірському федеральному окрузі.

Крім того, за даними Росздравнадзора, переважну більшість аптек у всіх суб`єктах РФ не забезпечують встановлений законом асортиментний мінімум лікарських засобів.

За словами глави Росздравнадзора Миколи Юргеля, останні дані говорять про стабілізацію цін на ліки в Росії. Разом з тим, за попередніми даними Росздравнадзора, в медичних установах і аптеках спостерігається нестача ліків для профілактики і лікування грипу. Остаточна оцінка даних з цього питання і заходи щодо ліквідації дефіциту обговорюватимуться на селекторній нараді керівництва відомства за участю представників регіонів РФ.

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