Чи готові лікувальні заклади Києва до опалювального сезону?

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявляє, що згідно з відповідним розпорядженням Київської міської ради, готовність лікувальних закладів столиці до опалювального сезону має бути забезпечена до 25 вересня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, готовність лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) до опалювального сезону підтверджується відповідними актами. На даний час, із 191 лікувального закладу Києва про стовідсоткову готовність до зимового періоду прозвітували 189 ЛПЗ. “Ще три завершують підготовчі роботи і 25 вересня будуть готові до зими”, - пообіцяла І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона також зазначила, що столичною владою проводиться щоденний контроль за споживанням та оплатою електроенергії медичними закладами. «Будь-яка поточна заборгованість перед постачальником електроенергії ліквідується в робочому порядку”, - заявила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

При цьому вона нагадала, що восени минулого року мали місце відключення від електропостачання деяких лікувальних закладів. “Цього року ми в жодному разі не допустимо відключення лікувально-профілактичних закладів від енергопостачання, навіть не дивлячись на складну економічну ситуацію в країні та недофінансування бюджету м.Києва», – підкреслила заступник мера.

В той же час вона наголосила, що “всі заяви політичних опонентів столичної влади про можливе відключення лікарень чи поліклінік від енергопостачання є провокаційними і мають на меті дестабілізацію роботи медичної галузі міста”.

У повідомленні наводяться дані Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА про те, що для фінансування робіт з підготовки лікувальних закладів до зимового періоду станом на 22 вересня витрачено вже 2,43 млн. грн., з яких 0,13 млн. грн. – кошти місцевого бюджету, а 2,3 млн. грн. – кошти спеціальних фондів лікувальних установ та централізованого фонду самого Управління.

Також нагадується, що опалювальний сезон в Києві розпочинається коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становить 8 градусів, і що орієнтовна дата початку опалювального сезону – перша половина жовтня.