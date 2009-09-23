У Криму знищили 20 т недоброякісного курячого м'яса

У Криму співробітники міліції та ветеринарної служби утилізували понад 20 тонн недоброякісного курячого м`яса.

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні Відділу зв`язків із громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, «за мікробіологічними показниками сировина була визнана непридатною для вживання й небезпечною для життя людини й тварин».

Як виявилось, куряче м`ясо в серпні надійшло на сімферопольське підприємство «Птахокомбінат» із Німеччини. «Власник продукції - київське приватне підприємство «Міротех Телеком» - планувало переробити м`ясо на курячий паштет і пустити його в реалізацію», - заявили в міліції.

Співробітники ветеринарної міліції вилучили з птахокомбінату 20 тис. 130 кг сировини.

«За рішенням комітету ветеринарної медицини України, ПП «Міротех Телеком» буде притягнуто до відповідальності», - наголошується в повідомленні.