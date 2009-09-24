Чим ризикують кавомани

Багато претензій до кави є у лікарів-неврологів. Вони стверджують, що у завзятих любителів, що звикли регулярно підвищувати працездатність за допомогою кави, розвивається звикання і залежність, адже кофеїн – класичний психомоторний стимулятор. Його дія на організм подібна до наркотиків амфетаміну і кокаїну, хоч і значно слабкіше. В результаті звикання кавоману потрібні все більші та більші дози кави, оскільки без допінга, що став звичним, вони відчувають себе млявими і сонливими. Через якийсь час у таких людей розвивається виснаження нервової системи, а позбавлення кави викликає у них абстинентну реакцію, як при відмові від алкоголю. Ще одна небезпека кави, а точніше, кофеїну, – він виводить з організму необхідний для нормальної роботи серця, нервової і травної систем вітамін В1 (тіамін). Щоб заповнити його дефіцит, кавомани повинні налягати на квасолю, горох, шпинат і хліб з муки грубого помелу або приймати аптечний препарат, краще всього фосфотиамін. Зловживання (більше трьох-чотирьох чашок в день) кави небезпечне і для жінок в період менопаузи - кава вимиває з крові кальцій, роблячи кістки пористими і крихкими. Щоб за любов до кави не довелося розплачуватися остеопорозом, лікарі радять пити каву з молоком.

Кофеїн збільшує виділення шлункового соку і підсилює перистальтику кишечника, а через це їжа просувається по шлунково-кишковому тракту дуже швидко, не встигаючи повністю перетравитися, починає бродити і загнивати. Щоб цього не відбулося, каву слід пити не менше ніж за годину або за годину після їжі.

Щоб забезпечити тонізуючий ефект за рахунок кави, організму доводиться збільшувати споживання кисню, а це велике навантаження на серцевий м`яз. Ті, хто зловживає каву, погано переносять спеку. Під впливом кофеїну посилюється розпад глікогену, що приводить до підвищення рівня цукру в крові.

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