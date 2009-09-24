Бідні їдять більше солодкого
09:42, 24 вересня 2009Країна
0
«Заїдають» стрес
Чим бідніша людина, тим більше споживає солодкого, з`ясували американські учені. До такого висновки дослідники дійшли, одержавши дані про харчування більш як 30 тисяч американців, передає zdr.ru.
«Середньостатистичний американець перевищує денну норму цукру на 15%, якщо ж його фінансове положення залишає бажати кращого, споживання цукру перевищує норму у декілька разів», - говорять учені.
На їх думку, за допомогою солодкого бідні люди «заїдають» стрес.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter