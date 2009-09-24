Бідні їдять більше солодкого

Чим бідніша людина, тим більше споживає солодкого, з`ясували американські учені. До такого висновки дослідники дійшли, одержавши дані про харчування більш як 30 тисяч американців, передає zdr.ru.

«Середньостатистичний американець перевищує денну норму цукру на 15%, якщо ж його фінансове положення залишає бажати кращого, споживання цукру перевищує норму у декілька разів», - говорять учені.

На їх думку, за допомогою солодкого бідні люди «заїдають» стрес.

focus.ua