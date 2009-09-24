Фармацевтичний бізнес почав війну проти Держінспекції?

В Україні проводиться масована інформаційна кампанія з дискредитації Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, як структури, що стоїть на заваді проникненню на ринок України фальсифікованих та неякісних лікарських засобів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Держінспекції з приводу пікетування Кабінету міністрів України представниками фармацевтичного бізнесу.

Головна мета організованого фармбізнесом пікетування, зазначається в документі, – сформувати громадську думку, що фахівці Держлікінспекції нібито «займаються створенням перепон для здійснення підприємницької діяльності суб’єктами фармацевтичного ринку, а створення Держлікінспекції як таке нібито і призвело до різкого стрибка цін на ліки».

”Ці звинувачення не відповідають дійсності і є непідтвердженими голослівними заявами. Інспекція функціонує на законних підставах, а її діяльність регламентується сімома Законами України та 17-ма постановами Кабінету міністрів України”, - наголошується в заяві.

Незважаючи на кризу, зазначають в Держінспекції, в Україні зростає кількість відкритих аптечних закладів, яка з надлишком перекриває кількість закритих аптек. А постійні звинувачення, що саме цей орган провокує стрімке зростання цін, не витримують жодної критики. Адже відомо, що близько 80% ринку лікарських засобів у ціновому вираженні становлять імпортні препарати, ціна на які корегується відповідно до курсу американського долара.

Вперше за роки незалежності України, говориться в документі, було започатковано дієву систему моніторингу цін на всі лікарські засоби, які підлягають державному регулюванню. Отримано результати моніторингу близько 2 тис. наявних на ринку торгових найменувань. Завдяки цьому Держлікінспекція володіє інформацією щодо цінової ситуації на фармацевтичному ринку і може оперативно реагувати на ті чи інші зміни.

У відомстві розроблено систему термінового повідомлення територіальних державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів про видані приписи з обмеження та заборони обігу лікарських засобів, які в свою чергу розсилають їх суб’єктам господарювання. Ті суб’єкти, які не мають електронної пошти, повідомляються про термінові приписи по телефону та за допомогою факсового зв’язку.

За період діяльності Держлікінспекції значно покращилась якість інспекційних перевірок та зросла їх ефективність. В закладах ЛПЗ вдвічі більше виявлено порушень, а в аптечних закладах та їх структурних підрозділах – більш як на 45%.

Крім того, надано розпоряджень і приписів у закладах ЛПЗ більше в 3 рази, а в аптечних закладах – більше на 74%. На 30% більше направлено відповідних повідомлень правоохоронним органам та органам виконавчої влади. Втричі більше стягнуто штрафів.

Такого кардинального покращання показників ефективності, наголошується в заяві, вдалося досягти завдяки правильним структурним змінам та управлінським рішенням в системі державного контролю якості ліків.

Держлікінспекцією підготовлено проект постанови КМУ, якою передбачається затвердження Порядку державної реєстрації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що значно зменшить можливість встановлення необґрунтовано завищених цін суб’єктами ринку.

Одним із важливих заходів подальшого реформування системи державного контролю якості ліків є впровадження Державної інформаційної бази обігу лікарських засобів та медичної продукції, без наявності якої неможливо протидіяти факторам, що формують тіньовий фармацевтичний ринок в Україні.

“На сьогодні вітчизняна система державного контролю якості ліків краща на теренах СНД. Продовження реформ сприятиме наближенню діяльності суб’єктів господарювання та системи державного контролю в цілому у відповідність до європейських вимог”, - переконані в Держлікінспекції.