Секрет 115-річного буддійського довгожителя
10:09, 24 вересня 2009Країна
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Мало їсть, мало говорить, не бреше
Найстарішою людиною на планеті визнаний буддійський чернець, якому виповнилося 115 років.
За словами ченця, який народився в 19 столітті, пережити бурхливий 20 вік йому допомогло те, що він мало їсть, мало говорить і при цьому ніколи не бреше.
Під час трапези чернець п`є не більше дев`яти ковтків і не додає в їжу ні перець, ні сіль. Правда, він не може відмовитися від десерту з солодкого рису, передає Эхо Москвы.
Серед жінок найстарішою в світі вважається японка Кама Тінен, якій 114 років.
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