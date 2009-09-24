Секрет 115-річного буддійського довгожителя

Найстарішою людиною на планеті визнаний буддійський чернець, якому виповнилося 115 років.

За словами ченця, який народився в 19 столітті, пережити бурхливий 20 вік йому допомогло те, що він мало їсть, мало говорить і при цьому ніколи не бреше.

Під час трапези чернець п`є не більше дев`яти ковтків і не додає в їжу ні перець, ні сіль. Правда, він не може відмовитися від десерту з солодкого рису, передає Эхо Москвы.

Серед жінок найстарішою в світі вважається японка Кама Тінен, якій 114 років.

focus.ua