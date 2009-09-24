Грудне вигодовування покращує розум малюка
10:20, 24 вересня 2009Країна
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Ближче до природи
Немовлята, які одержують грудне молоко, виростуть розумнішими, ніж новонароджені, яким давали сухе дитяче харчування. Завдяки вмісту незамінної жирної кислоти в грудному молоці під назвою докозагексаєнова кислота в мозку з дитинства удосконалюються когнітивні здібності. Дослідження проводилося серед 229 малюків, половину яких на перших місяцях життя годували грудьми, а інша половина одержувала різні суміші. Коли дітям виповнилося 9 місяців, неврологи проаналізували рівень їх пізнавального розвитку. Малюки, які харчувалися материнським молоком, мали кращі розумові навики.
Педіатри говорять, що грудне молоко дуже важливе для фізичного і розумового розвитку дитини.
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