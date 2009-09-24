Подаруйте дитині надію на життя!

10:23, 24 вересня 2009
Країна
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У маленького Артема пухлина мозку

Допоможіть зібрати кошти на лікування півторарічного Артема Усенка з Малина!

У маленького Артема Усенка – пухлина головного мозку. Завдяки допомозі небайдужих людей хлопчика прооперували у Москві. Артем почав повертатися до життя. Але вже за тиждень пухлина стала знову зростати. До того ж, у Артема виявили менінгіт.  Хлопчик потребує подальшого лікування в Москві. Але для цього потрібні ще 70 000 гривень! І зібрати їх необхідно протягом тижня, інакше лікування припиниться!!!  Батьки Артема звертаються до всіх людей про допомогу у лікуванні їхнього маленького сина! Навіть найменший внесок дасть Артему надію на одужання!

Якщо 1000 людей перерахують всього по 70 гривень, Артема можна буде врятувати!

Телефон бабусі хлопчика, Надії Усенко: 096 877 19 67 

Реквізити для надання допомоги:

ЗАК КБ "Приват Банк"

МФО 305299

Код ОКПО 14360570

Рахунок  №29244825509100

Призначення платежу: кошти для поповнення карти ГРИВНІ № 4405 8850 1366 5820 Отримувач  Усенко Василь Миколайович.

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