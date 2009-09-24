Подаруйте дитині надію на життя!

Допоможіть зібрати кошти на лікування півторарічного Артема Усенка з Малина!

У маленького Артема Усенка – пухлина головного мозку. Завдяки допомозі небайдужих людей хлопчика прооперували у Москві. Артем почав повертатися до життя. Але вже за тиждень пухлина стала знову зростати. До того ж, у Артема виявили менінгіт. Хлопчик потребує подальшого лікування в Москві. Але для цього потрібні ще 70 000 гривень! І зібрати їх необхідно протягом тижня, інакше лікування припиниться!!! Батьки Артема звертаються до всіх людей про допомогу у лікуванні їхнього маленького сина! Навіть найменший внесок дасть Артему надію на одужання!

Якщо 1000 людей перерахують всього по 70 гривень, Артема можна буде врятувати!

Телефон бабусі хлопчика, Надії Усенко: 096 877 19 67

Реквізити для надання допомоги: