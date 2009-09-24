У Росії закривають школи через грип A/H1N1

У селищі Мурмаші Кольського району Мурманської області РФ через грип A/H1N1 закрили на карантин школу. Одному з учнів поставлено попередній діагноз “грип A/H1N1”, ще 16 учнів під підозрою.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО передає РІА «Новости».

"Школу (у Мурмашах) з 23 вересня закрито на карантин, і до повного з`ясування обставин, підтвердження діагнозу і проведення інших заходів заняття там не проводитимуться", - сказав головний державний санітарний лікар РФ.

Всього в школі навчається 484 учня.

Г.ОНІЩЕНКО повідомив, що хворим виявився учень третього класу, який з 25 серпня по 6 вересня відпочивав у Туреччині з батьком.

"Після повернення дитина була допущена дільничним педіатром до занять у школі з 8 вересня всупереч вимогам щодо карантинізації", - сказав Г.ОНІЩЕНКО.

За його словами, одержані після перевірки дані говорять про те, що в школі медичні огляди перед початком занять не проводилися.

Г.ОНІЩЕНКО зазначив, що закриття школи на карантин - це результат "безвідповідального ставлення до наших розпоряджень з боку керівництва школи і медичних працівників, а також потурання з боку обласного управління охорони здоров`я і безконтрольності санітарної влади".

"Це перший випадок, коли були прямо проігноровані наші рекомендації стосовно дітей, які повертаються з неблагополучних щодо грипу країн, що призвело до такого результату", - сказав він.

Росспоживнагляд має намір передати матеріали перевірок до місцевої прокуратури.

Кількість хворих на грип A/H1N1 у світі перевищила 308 тисяч чоловік, а кількість летальних результатів від нього наближається до 4,2 тисячі випадків, повідомила 22 вересня прес-служба Росспоживнагляду з посиланням на дані регіональних бюро Всесвітньої організації охорони здоров`я.

За офіційними даними на 21 вересня, у Росії зафіксовано 381 випадок нового грипу. Як і раніше, серед хворих переважають особи, які повернулися після відпочинку або навчання з-за кордону. Єдиний нібито летальний випадок грипу A/H1N1, за заявою Росспоживнагляду і Мінздоровсоцрозвитку, не підтвердився.