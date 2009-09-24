Для Всеукраїнського центру радіохірургії необхідно 135 млн грн

Для завершення будівництва Всеукраїнського центру радіохірургії, який зводиться на території клінічної лікарні «Феофанія», необхідно 135 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Держуправління справами Ігор ТАРАСЮК сьогодні журналістам у Києві.

«Терміни завершення залежать від того, скільки уряд виділить грошей на завершення будівництва. Необхідно 135 млн. і тоді цього року ми зможемо здати в експлуатацію ПЕТ-центр», - сказав І.ТАРАСЮК.

За його словами, створення ПЕТ-центру є одним з етапів створення Всеукраїнського центру радіохірургії. Начальник Держуправління уточнив, що реорганізація клініки «Феофанія» розділена на кілька етапів. На першому етапі передбачається створення ПЕТ-центру для ранньої діагностики онкологічних захворювань, на другому етапі – створення бази для лікування, і на третьому етапі – реабілітації після тяжких захворювань.

І.ТАРАСЮК уточнив, що після введення в експлуатацію Всеукраїнського центру радіохірургії доступ до його послуг на першому етапі одержать 25% громадян, не прикріплених до клініки «Феофанія». «Ми розпочали цей процес і хочемо розширити цю можливість з прийому пацієнтів, не прикріплених до цієї клініки до 95%», - додав він.

На сьогодні клінічна лікарня «Феофанія» знаходиться у сфері управління Державного управління справами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір відвідати Всеукраїнський центр радіохірургії.