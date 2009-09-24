Чи безпечний мобільний для мозку?

Кандидат технічних наук Роман Павлович, досліджуючи медобладнання, зрозумів, що енцефалограма мозку людини під час розмови по мобільному як дві краплі води схожа на ту, яку прилад фіксує у хворого з пухлиною мозку.

Про своєрідну дію електромагнітних полів мобільного під час розмови дізнався випадково. «Ми займалися розробкою нового портативного енцефалографа. Під час знімання енцефалограми співробітник підніс до вуха телефон. Коли придивилися, побачили зміни на екрані», — розповідає Роман Павлович. Не повіривши своїм очам, учені повторили експерименти: енцефалограма змінювалася як у дорослих, так і у дітей. Учені говорять, що не можна стверджувати на основі їх досліджень, ніби мобільний сприяє утворенню пухлини мозку. «Це не обов`язково рак, пухлини можуть бути різної природи, але їх прояв на енцефалограмі схожий на те, що відбувається під впливом мобільного. Далі повинні займатися інститути», — говорить Павлович.

Учені ХНУРЕ, почувши про результати, назвали це нісенітницею. На їх думку, мобільний діє на людей менше, ніж телевізор і сонце. «У нас розроблена модель голови людини, математична і фізична, ми вивчали вплив мобільної станції. Мобілка — це 5% всього, що на нас впливає», — рахує завкафедрою телекомунікаційних систем Владимир Поповський.

Оксана Єрмоленко

segodnya.ua