Чим корисна калина?

Калина збиває температуру. Плоди калини багаті ефірними оліями — вони мають потогінний ефект, що корисно при всіх станах, що супроводжуються підвищеною температурою.

Зменшує кровоточивість. Завдяки кумаринам, що містяться в калині, її плоди зменшують кровоточивість. Тому будуть корисні при кровотечах — гемороїдальних, кишкових, маткових, при рясних місячних.

Заспокоює. Містить валеріанові кислоти (ті ж, що і у валеріані), завдяки яким має виражену заспокійливу дію. Тому калина корисна при дратівливості і безсонні.

Як вживати? Плоди збираємо після перших заморозків (тільки тоді з них зникає гіркота і вони стають їстівними), з них готуємо настій: залийте 10 г плодів 200 мл кип`ятку, дайте настоятися 40 хв. Пийте по 1/3 скл. 3 рази на день.

Протипоказання: не можна людям, схильним до тромбоутворення, зниженого тиску, з підвищеною здатністю крові згущуватися, а також вагітним.

segodnya.ua