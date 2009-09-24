Хмельниччина: діти отруїлися випарами ртуті

23 вересня на Хмельниччині, в селищі Ярмолинці, в загальноосвітній школі №1, у кабінеті фізики, під час лабораторного заняття з учнями 7-го класу розбився лабораторний термометр, унаслідок чого на підлогу розлилися 5 грамів ртуті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, речовину намагалися зібрати самостійно за допомогою пилососа, чим спричинили розпилювання парів ртуті по приміщенню. При проведенні уроку з 9-тикласниками вони почали скаржитися на погіршення самопочуття. У зв’язку з чим бригадою швидкої медичної допомоги 20 дітей були негайно доставлені до центральної райлікарні, з яких опісля обстеження госпіталізовані п’ятеро учнів. Підрозділом МНС проведена демеркуризація приміщення та взяті проби повітря, гранично допустима концентрація парів ртуті не перевищена.

Районною комісією з питань ТЕБ та НС прийнято рішення про тимчасове призупинення навчального процесу у школі до 29 вересня. Станом на 7 годину ранку 24 вересня діти перебувають у задовільному стані. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС і облСЕС.