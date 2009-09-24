Коли ПЕТ-технології будуть доступними для українців?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству охорони здоров`я України розробити програму доступу громадян до ПЕТ-технологій з ранньої діагностики онкологічних захворювань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні журналістам після завершення відвідин Всеукраїнського центру радіохірургії.

«Доступність має бути в кожному регіоні, і я впевнений, що впродовж двох років буде створено мережу таких можливостей в регіонах», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, в даний час у Верховній Раді на розгляді перебуває державна цільова програма «Онкологія», розрахована на період до 2016 року. «У цій програмі ми заклали до 6 млрд. грн., включаючи вартість обстеження в таких центрах», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в даний час створюються два центри, де будуть застосовані ПЕТ-технології для раннього виявлення онкологічних захворювань – у Святошинському районі Києва на базі Київської міської онкологічної лікарні й на базі клінічної лікарні «Феофанія».

ПЕТ-технології (позитронно-емісійна томографія) є перспективними напрямами медицини, що найактивніше застосовується в онкологічній медицині.