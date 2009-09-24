Завтра в Україні - дощі

25 вересня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Вночі в карпатському регіоні, вдень у південних, більшості центральних та східних областей місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 16-21°; у південній частині вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

На Київщині утримається мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень 16-21°. По м. Києву температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

24 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 18-20°, в Дніпрі біля Києва 18°.