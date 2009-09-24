У Кременчуці з харчовим отруєнням госпіталізовують студентів

У Кременчуці Полтавської області слідом за школярами з харчовим отруєнням почали госпіталізувати студентів.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в Полтавській області.

За його даними, 23 вересня до медичної установи звернулися по допомогу три студентки з Кременчуцького педагогічного училища з орієнтовним діагнозом харчова токсикоінфекція. В даний час одна студентка госпіталізована до інфекційного відділення 4-ої міської лікарні, решта студенток перебувають на амбулаторному лікуванні.

За рішенням штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій створено епідеміологічну групу з розслідування даного випадку, працює три групи медпрацівників, працівників відділу освіти і СЕС.

Разом з тим у МНС повідомили, що 24 вересня з діагностичного відділення дитячої лікарні Кременчука виписано 5і з 33 дітей, які були госпіталізовані з дизентерією.

Як повідомлялося, 16 вересня до дитячої лікарні Кременчука Полтавської області були госпіталізовані перші 20 учнів школи-гімназії №6.

За словами головного лікаря міської дитячої лікарні Юрія ПОПЕНКА, причина захворювання учнів - дизентерія.

В даний час в стаціонарі дитячої лікарні перебуває 33 дитини.

Діти відчули сильне нездужання після відвідин їдальні в гімназії.

Прокуратура Кременчука Полтавської області порушила кримінальну справу за фактом захворювання школярів.