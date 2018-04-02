Хто ризикує заразитися на вірусний гепатит?

Вірусні гепатити - захворювання печінки, останнім часом є складною проблемою для всього світу. Тільки від наслідків гепатиту В щорічно помирає близько мільйона людей. Загалом же гепатитів відомо сім - А, В, C, D, E, F, G. Зовсім недавно з`явилися дані про новий вірус - TTV. Але у вчених є підстави вважати, що якщо відкрити всіх збудників вірусного гепатиту, то для їхніх назв може не вистачити букв алфавіту.

ХВОРОБА БРУДНИХ РУК

Хвороба Боткіна. Так звикли називати гепатит А, жертвами якого найчастіше стають діти в школах і дошкільних установах. Часто хворобу привозять з південних курортів після літнього відпочинку. Сприйнятливість до неї доволі висока. Досить комусь занедужати, майже завжди захворюють ті, хто близько з ним контактував.

Типовий гепатит А починається з короткочасного (2-3 дні) підвищення температури (38-39 градусів) без катаральних явищ. А оскільки при цьому часто виникає біль в очах, то симптоми нерідко плутають із грипом. Печінка, власне, і не болить, але часто збільшена, нерідко збільшується й селезінка. Темнішає сеча, а пізніше може з`явитися жовтяниця.

Лікуватися доведеться 3-4 тижні у стаціонарі. Цей гепатит, на щастя, рідко переходить у хронічний, а його клінічні симптоми настільки явні, що поставити діагноз - не проблема. Але самі хворі, прийнявши підвищення температури за грип, згодом вважають себе здоровими і до лікаря не звертаються, а хвороба тим часом прогресує. Окрім того, гепатит А - проблема гігієнічна, і, безумовно, перевіритися на наявність вірусу мають усі члени родини хворого.

... І БРУДНОЇ ВОДИ

Забруднена вода може стати джерелом зараження гепатитом Е. Цей вірус відкрили порівняно недавно, але уже встигли зареєструвати кілька епідемічних спалахів у Середній Азії, Пакистані, Індії. А кілька років тому - і в Луганській області.

За клінічною картиною цей гепатит нагадує гепатит А, але частіше спостерігається біль у животі, свербить шкіра.

Найбільш небезпечний гепатит Е для вагітних, бо спричинює у них так званий геморагічний синдром (носові і маткові кровотечі), набряки. На жаль, кожна четверта вагітна жінка, що захворіла на гепатит Е, гине.

Єдина радість - цей гепатит, так само, як і гепатит А, рідко переходить у хронічний.

Діагноз вірусного гепатиту ставиться на основі клінічних симптомів і підтверджується лабораторними дослідженнями. У сечі виявляють жовчні пігменти, у крові іноді підвищений рівень білірубіну і завжди підвищену активність аламінамінотрансферази. Ентеральні (шлунково-кишкові) гепатити мають виражену клінічну картину, а тому рідко потребують лабораторних дообстежень. Значно небезпечнішими є гепатити парентеральні (ті, що передаються через кров, статевим шляхом та від матері до дитини).

"ДАМОКЛІВ МЕЧ" НАРКОМАНА

Найпоширенішим є гепатит В. Мільйони хворих та інфікованих живуть, не знаючи про свою хворобу. А як дізнаєшся, якщо від моменту зараження до появи ознак захворювання може минути від 2 до 6 місяців? Починається усе із загальної слабкості. Можливі диспептичні прояви (пронос), часто біль у суглобах, що приводить хворого до терапевта чи травматолога. Темніє сеча. Збільшуються печінка і селезінка. Температура підвищується рідше, ніж за гепатиту А, але жовтяниця починається пізніше і триває довше. Небезпека гепатиту В в тім, що у 7-10 відсотків хворих він перейде в хронічну форму. У середньому в 2 відсотків хворих розвивається цироз печінки, рідше - первинна гепатокарцинома.

Заразитися такою неприємністю надзвичайно легко - досить бути частим пацієнтом лікаря, "сексуальним активістом", який не дбає про індивідуальний захист, чи ще простіше - ін`єкційним наркоманом. Останні становлять величезну за масштабами групу ризику. Заразитися гепатитом В можуть також ті, хто часто контактує з кров`ю за професією чи через хворобу - часто жертвами вірусу стають пацієнти відділень гемодіалізу, хворі на гемофілію, медперсонал.

ГЕПАТИТ С - "НІЖНИЙ УБИВЦЯ"

Гепатит С посідає особливе місце в галереї гепатитів. Лише в 1989 році до нього навчилися визначати антитіла і з`ясувалося, що вже сьогодні у світі живе близько 500 мільйонів його носіїв. Гепатит С часто має безжовтяничний перебіг, часто його взагалі не помічають, але в 80 відсотках випадків він переходить у хронічний гепатит, а потім різко розвивається в цироз печінки і карциному. За цю підступність він і одержав свою назву - "ніжний убивця". Клініцисти з побоюванням очікують, що в найближчі 10-20 років нинішні носії цього вірусу перетворяться на цілу армію важко хворих людей.

ЗУБНА ЩІТКА, ПРЕЗЕРВАТИВ І ЩЕПЛЕННЯ, ЩОБ НЕ ЗАНЕДУЖАТИ

Гепатити В і С можуть передаватися статевим шляхом. Тому, якщо один з партнерів інфікований чи хворий, презерватив обов`язковий. Постарайтеся, щоб навіть крапля крові носія вірусу не потрапила на ушкоджену поверхню вашого тіла. І, звичайно, предмети особистої гігієни не повинні бути загальними. Віруси В і рідше С можуть передаватися вертикальним шляхом - від матері до дитини. Для вагітної жінки у разі її інфікування нелегким стає вибір - перервати вагітність чи залишити. Для запобігання гепатиту В у малят використовують вакцини. Щеплення проводять відразу після народження, через місяць і через 6 місяців.

Щеплення корисне й дорослим - підліткам, членам родин, де є хворі чи вірусоносії, а також медпрацівникам, котрі постійно ризикують заразитися. Вакцину від "убивці" - вірусу гепатиту С поки приготувати не вдалося, дуже він мінливий.

ЛІКУВАТИСЯ ДОВЕДЕТЬСЯ ДОВГО

До лікування варто підійти серйозно - "стаціонарно".

Дієта сувора з вилученням гострого, жирного, смаженого. Рекомендують м`ясо нежирних сортів, печені яблука, кефір, сир. Цитрусові вживати не варто, а от яблучний сік і всілякі компоти, морси - чим більше, тим краще.

За неускладнених форм буває достатньо десенсибілізувальної терапії. Якщо є виражена інтоксикація, призначають дезінтоксикаційну терапію, нерідко застосовують ентеросорбенти, у важких випадках - гормональні препарати.

Часто, особливо у разі гепатиту С (через його здатність до хронізації) призначають препарати інтерферону, що перешкоджають розмноженню вірусу. Таке лікування тривале - від півроку до року. Після виписки зі стаціонару ще з рік доведеться побути на контролі дільничного терапевта чи інфекціоніста, щоб запобігти переходу захворювання в хронічну форму.

ЯК УБЕРЕГТИСЯ ВІД ЗАХВОРЮВАННЯ?

Велика загроза у даному випадку - споживання наркотиків. І взагалі там, де є шприц, там і небезпека зараження.

Поширеним шляхом зараження гепатитами є статевий. Зокрема на великий ризик наражаються гомосексуалісти, люди з безладними сексуальними зв`язками.

Збудник гепатиту може передатися людині навіть під час лікування зубів у стоматолога. Бездоганна чистота інструментарію має бути гарантованою.

У всіх випадках життя користуйтеся лише одноразовими шприцами.

Хто вже хворів на гепатит, має обстежитися у лікаря-гепатолога - хвороба могла перейти у приховану хронічну форму. Краще таким чином підстрахуватися, аніж потім місяцями лікуватись.

Передусім дотримуйтесь здорового способу життя. А саме: не зловживайте алкоголем - небезпечним ворогом печінки, не паліть, не вживайте наркотиків.

Збалансовано харчуйтеся, аби не допустити накопичення холестерину, жирів, надмірної маси тіла.

Уникайте стресів.

Не переохолоджуйте організм.

Не перевтомлюйтеся.

Двічі на рік обстежуйтесь у лікаря, щоб запобігти захворюванню.

ГЕПАТИТ, МОЖУТЬ ЗУМОВИТИ ЛІКИ

Останнім часом значного поширення набули гепатити, спричинені лікарськими препаратами. Щомісяця у вільний продаж надходять нові маловідомі імпортні ліки. Люди, надивившись красивих реклам, купують їх - і... За даними зарубіжної медичної статистики, частота лікарських гепатитів - від 1 до 28 відсотків усіх побічних впливів ліків.

Найнебезпечнішими для печінки є деякі протитуберкульозні препарати. Імовірність розвитку лікарських гепатитів зростає на 4-5-у місяці вживання їх. Можуть становити ризик й ліки, що застосовуються у лікуванні захворювань щитоподібної залози: деякі з них спричинюють псевдохірургічні форми лікарських гепатитів. Небезпека криється в тому, що при таких формах хворому вирізають жовчний міхур, а потрібно було б лише припинити вживати препарат.

Обережно слід ставитися й до вживання деяких антибактеріальних, гормональних та протипухлинних препаратів, які застосовуються у лікуванні хвороб передміхурової залози.

Ризикують захворіти на гепатит і чоловіки, які вживають анаболічні стероїдні гормони.

Небезпечними є також і протигрибкові препарати, що зараз активно рекламуються. Якщо ви маєте в них потребу, то краще проконсультуйтеся попередньо з лікарем: він підбере найменш токсичні.

Коли протигрибкові препарати приймають у вигляді таблеток, то їх токсичний вплив на печінку різко зростає.

Вікторія Гончаренко.