В рамках проекту ЄС з охорони здоров’я створено інтернет-блог

В рамках проекту Європейського Союзу «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» створено тематичний інтернет-блог.

Як повідомили УНІАН в Представництві Європейської комісії в Україні, метою створення інтернет-блогу є залучення населення до обговорення питань, які стосуються реформування системи охорони здоров’я в Україні. Новий блог стане потужним інформаційним ресурсом та дасть можливість його відвідувачам обговорювати різноманітні питання щодо поточного стану та подальшого розвитку системи охорони здоров’я.

Зазначений блог за адресою: www.zdravblog.com.ua міститиме окремий розділ, де можна буде прочитати пояснення та коментарі фахівців до кожної з запропонованих до обговорення тем. Всі коментарі відвідувачів блогу будуть детально вивчатись та аналізуватись експертами проекту. На основі такого аналізу проект надасть Міністерству охорони здоров’я свої рекомендації щодо поліпшення ефективності роботи з громадськістю.

Перша тема, що виноситься на обговорення - “Як ви вважаєте, ефективно чи неефективно використовуються податки, які ви сплачуєте, для фінансування державної системи медичного обслуговування? Якщо неефективно, то що, ви вважаєте, треба зробити для підвищення використання ресурсів?”

Проект Європейського Союзу «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» полягає у підтримці заходів уряду, зокрема, Міністерства охорони здоров’я щодо створення ефективної та доступної системи охорони здоров’я в Україні.