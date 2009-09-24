У Львові відбувся кулінарний конкурс серед незрячих «Галицька господиня», організатором якого виступила Львівська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Участь в конкурсі взяло 25 учасників (члени УТОСу), які змагались в двох номінаціях. В номінації "салати" перемогу здобула Надія ПЕТРУШЕВА, а в номінації "печиво" перемогла Тетяна КОСТИРКО.

Журі складалось, переважно, з чоловіків. Одним із них був працівник відділу соціальних програм управління соціального захисту Львівської міської ради Віктор СТЕПАНЮК. За його словами, конкурс пройшов вдало, оскільки було представлено багато дуже смачних та красиво оформлених страв, смак яких передавав любов та майстерність, вкладені при їх приготуванні незрячими господинями.