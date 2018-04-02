Пневмонія – головна причина смертності дітей

Пневмонія є однією з форм гострої респіраторної інфекції, що впливає на легені. Легені складаються з дрібних мішечків - альвеол, які при диханні у здорової людини наповнюються повітрям. При пневмонії альвеоли заповнюються гноєм і рідиною, що робить дихання хворобливим і обмежує надходження кисню. Пневмонія є найважливішою окремо взятою причиною смертності дітей у всьому світі. Щорічно вона забирає життя приблизно 1,8 мільйонів дітей у віці до п`яти років. На її частку доводиться 20% всіх випадків смерті дітей у віці до п`яти років у всьому світі. Щорічно в світі реєструється близько 155 мільйонів випадків захворювання пневмонією у дітей. Пневмонія поширена повсюдно, але діти і сім`ї страждають від цієї хвороби найбільше у Південній Азії і африканських країнах, розташованих на південь від пустелі Сахари. Пневмонію можна попередити за допомогою простих заходів, вона піддається лікуванню простими недорогими препаратами при належному догляді.

Причини

Пневмонія викликається цілим рядом збудників інфекції, включаючи віруси, бактерії і грибки.

До найбільш поширених належать:

· Streptococcus pneumonia – найбільш поширена причина бактерійної пневмонії у дітей;

· Haemophilus influenzae type b (Hib) – друга по частоті причина бактерійної пневмонії;

· Pneumocystis jiroveci (PJP) – грибок, що є однією з основних причин пневмонії у дітей у віці до шести місяців з ВІЛ/СНІДом.

Передача інфекції

Існує декілька шляхів розповсюдження пневмонії. Віруси і бактерії, які зазвичай присутні в носі або горлі дитини, можуть інфікувати легені при їх вдиханні. Вони можуть також розповсюджуватися повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні. Крім того, пневмонія може передаватися через кров, особливо під час пологів або відразу після них.

Симптоми

Симптоми вірусної і бактерійної пневмонії схожі. Проте симптоми вірусної пневмонії можуть бути різноманітнішими, ніж симптоми бактерійної пневмонії.

До симптомів пневмонії належать:

· пришвидшене або утруднене дихання

· кашель

· висока температура

· лихоманка

· втрата апетиту

· свистяче дихання (частіше при вірусних інфекціях).

При посиленні тяжкості захворювання у дітей може відбуватися втягнення нижньої частини грудної клітки - грудна клітка при вдиху втягується (у здорової людини при вдиху грудна клітка розширюється). Грудні діти можуть бути не в змозі приймати їжу або пиття, у них можуть спостерігатися також непритомність, гіпотермія і судоми.

Чинники ризику

Хоча більшість здорових дітей здатна впоратися з інфекцією за допомогою захисних сил власного організму, діти з порушенням імунної системи піддаються більшому ризику розвитку пневмонії. Імунна система дитини може бути ослаблена недостатнім або неправильним харчуванням. Це стосується особливо дітей грудного віку, що не отримують грудного вигодовування. Попередні захворювання, такі як симптоматичні ВІЛ-інфекції і кір, також підвищують ризик захворювання пневмонією у дітей.

Сприйнятливість дитини до пневмонії також збільшується під впливом наступних екологічних чинників:

· мешкання в перенаселених житлах;

· забруднення повітря усередині приміщень, викликане приготуванням їжі і використанням біопалива (наприклад, дерева або гною) для опалювання;

· куріння батьків.

Лікування

Пневмонію можна вилікувати антибіотиками. Вони зазвичай призначаються в медичному центрі або лікарні, але в переважній більшості випадків пневмонію у дітей можна ефективно лікувати в домашніх умовах. Госпіталізація рекомендується дітям у віці до двох місяців, а також в дуже важких випадках.

Профілактика

Попередження пневмонії у дітей є одним з основних компонентів стратегії скорочення дитячої смертності. Імунізація проти Hib, пневмокока, кору і кашлюку є найбільш ефективним способом профілактики пневмонії.

Важливе значення для підвищення захисних сил організму дитини має адекватне харчування, починаючи з винятково грудного вигодовування протягом перших шести місяців життя. Воно також ефективне для попередження пневмонії і скорочення тривалості хвороби.

Економічні витрати

Дані наукових досліджень показують, що за допомогою профілактики і правильного лікування пневмонії щорічно можна зберегти життя одного мільйона дітей. Тільки правильне лікування може запобігти 600 000 випадкам смерті. Вартість лікування всіх дітей, що страждають на пневмонію у всьому світі, складає близько 600 мільйонів доларів США. На лікування пневмонії в Південній Азії і країнах Африки на південь від пустелі Сахари - на яких припадає частка 85% випадків смерті - потрібна третина цієї суми - близько 200 млн доларів США. Ціна лікування включає вартість самих антибіотиків, а також витрати на підвищення кваліфікації працівників охорони здоров`я, що сприяє зміцненню всієї системи охорони здоров`я.

Дії ВООЗ

У 2007 р. ВООЗ і ЮНІСЕФ прийняли Глобальний план дій по профілактиці пневмонії і боротьбі з нею (GAPP). Його метою є пришвидшення темпів боротьби з пневмонією в умовах вживання комплексних заходів, направлених на виживання дітей.

ВООЗ також сприяє розвитку діяльності в наступних галузях:

· імунізація;

· грудне вигодовування;

· зниження забрудненості повітря в приміщеннях;

· профілактичний прийом антибіотиків ВІЛ-інфікованими дітьми.

www.who.int