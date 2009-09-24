На Київщині незаконно переробляли морську рибу

Співробітниками СБУ викрито та припинено протиправну схему постачання, переробки та збуту на території Київського регіону недоброякісної риби.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, спільно з представниками ветеринарної медицини та міліції, санітарно-епідеміологічної служби оперативники ГУ СБ України в м. Києві та Київській області викрили підпільний оптовий склад на одному з холодокомбінатів у Києво-Святошинському районі Київської області та запобігли появі у торговельній мережі столичного регіону неякісної продукції.

Понад 7 тисяч кілограм контрабандної морської риби невідомого походження завезли до Києва з Одеси. Автомобіль ЗІЛ, який доставив вантаж пеленгаса та судака до складських приміщень, затримали біля прохідної холодокомбінату.

Отримати недоброякісний товар без відповідних документів та ветеринарних сертифікатів якості мало одне з київських товариств з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на оптовій торгівлі. У антисанітарних умовах недоброякісну промислову рибу комерсанти намагалися переробити на консерви. Безпосередньо з виробництва небезпечна продукція реалізовувалась приватним підприємцям, які збували її на території Волинської оптово-роздрібної бази та привокзальних ринках столиці.

Про виявлені порушення санітарно-гігієнічних норм при переробці рибної продукції управлінням ветеринарної медицини та СЕС Києво-Святошинського району складено відповідні приписи та акти. Недоброякісну рибу вилучено та утилізовано.