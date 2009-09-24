65% французів не мають наміру робити щеплення від грипу A/(H1N1)

65% французів не збираються робити щеплення від грипу A/(H1N1).

Як повідомляє сьогодні AFP, про це свідчать результати дослідження, проведеного TNS Sofres/Logica.

Лише 30% французів, за результатами опитування, висловили готовність провести щеплення одразу після того, як вакцина буде готова.

Трохи більше французів - 38% - готові пройти щеплення від звичайного сезонного грипу, хоча він і не є таким токсичним, як грип штаму A/(H1N1). Загалом, готові провести щеплення проти звичайного сезонного грипу та грипу A/(H1N1) 25% опитаних, не проводити щеплення проти жодного з видів грипу – 54%. При цьому, 52% респондентів вважають, що вакцина проти нового грипу A/(H1N1) матиме значні ризики для здоров’я людини.