Як розпізнати симптоми інсульту

Як це буває: під час відпочинку на природі жінка впала – але запевнила всіх, що з нею все добре (друзі наполягали на виклику швидкої) і що вона просто спіткнулася об камінь, оскільки не звикла до нового взуття. Друзі допомогли їй обтруситися і протягнули тарілку з їжею... А увечері подзвонив її чоловік і повідомив, що його дружина в лікарні. У 6 годин вечора її не стало. Якби її друзі знали... Якщо постраждалого протягом 3 годин доставити в лікарню, - наслідки інсульту можуть бути усунені повністю!

Три основні прийоми розпізнавання симптомів інсульту (УЗП):

У - Попросіть потерпілого посміхнутися;

З - Попросіть його заговорити. Попросіть вимовити просту пропозицію. Зв`язно. Наприклад: "За вікном світить сонце";

П - Попросіть його підняти обидві руки.

Ще один спосіб розпізнати інсульт, крім вищезазначених: попросіть потерпілого висунути язик. Якщо язик кривої або неправильної форми і западає на один або інший бік, це теж ознака інсульту. Якщо Ви відзначили у потерпілого проблему з якимсь із завдань, негайно викликайте швидку! Лікарі запевняють, що кожен, хто розішле цей текст 10 людям, може бути упевнений: одне життя він врятував.

І ще обов`язково зверніть увагу на:

1. Короткочасні запаморочення без особливих причин;

2. Дрібне тремтіння руки (несиметричне);

3. Незвичайно часті позиви до позіхання.

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