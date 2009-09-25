Медики спростували забобони, пов'язані з Місяцем

Медики з`ясували, що всупереч суспільним переконанням і марновірствам фаза повного Місяця не впливає на результат хірургічних операцій на серці. Про це пишуть фахівці Клівлендського медичного центру в журналі Anesthesiology.

Підставою для дослідження послужили забобони людей, переконаних, що фази місяця можуть впливати на самопочуття людей.

Учені проаналізували 18 тисяч випадків операцій на серці, в ході яких потік крові прямує по новій артерії, проведених з 1993 по 2006 рік в Клівлендському медичному центрі.

Автори статті за допомогою своїх колег намагалися виявити вплив фази повного Місяця на ризики смерті пацієнтів під час операції, серцевих нападів відразу після операції, ймовірність занесеня інфекції і інших чинників.

"Не існує наукових обгрунтувань легендам про вплив Місяця на самопочуття людей, тому ми і не сподівалися виявити ніяких закономірностей, пов`язаних з циклом місячних фаз. Проте в науці прийнято перш за все досліджувати, а не робити висновки, тому ми і провели таке дослідження", - сказав Башур, слова якого наводить Live Science.

Учені не виявили ніякого взаємозв`язку між фазами місяця і успішністю операцій. Крім того, учені встановили, що час доби, день тижня і пора року також не роблять впливу на успішність операцій.

newsland.ru