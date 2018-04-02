7 емоцій, які вкорочують життя

Те, що негативні емоції не кращим чином впливають не тільки на стосунки з тими, що оточують, і настрій, але і на здоров`я людини, відомо вже давно. Зараз же учені задаються питанням про те, які саме стани (що не дуже лякають, на перший погляд) здатні нашкодити організму.

7. Цинізм

Циніки, які схильні підозрювати всіх і бути недовірливими до інших, більш схильні до розвитку серцевих захворювань, - говорить учений Стефен Бойль. У дослідженні, в якому брали участь більш як 300 ветеранів В`єтнаму, Бойль з`ясував, що ті 25 відсотків, що набрали високі бали по ворожості, показали також помітнішу тенденцію до розвитку хвороб серця.

Бойль і його колеги вважають, що ворожі люди переживають величезну напругу, яка може спровокувати скачки рівня білка C3 в імунній системі, а це може бути загрожувати різними захворюваннями, включаючи діабет.

6. Відсутність сенсу в житті Дослідження за участю більш як 1200 немолодих добровольців, які не мали проблем з психікою на початку дослідження, показало, що ряди тих людей, у яких в житті була важлива мета, за п`ять років дослідження порідшали куди менш, ніж група без мрії. Результати були опубліковані в червні, в журналі Psychosomatic Medicine.

"Люди з високою метою легко знаходять сенс в подіях свого життя, і часто беруть участь в різних заходах, які вони вважають важливими", - говорить дослідник Патріція Бойль з Центру захворювань Альцгеймера в Чікаго. Деякі інші дослідження також указували на те, що люди, у яких є мета, швидше йдуть на поправку після хвороб серця і мають хороший імунітет.

5. Роздратування Дуже нервові люди, які постійно турбуються і схильні до депресії, такого роду настроями скорочують своє життя. Недавно опубліковане дослідження, в якому брало участь майже 1800 чоловіків впродовж 30 років, показує, що частково причиною такої статистики служить ще і той факт, що невротики більш схильні до куріння. Можливо, сигарета і знижує тривогу, говорить учений Даніель Мрочек з Університета Пердью в Індіані, але навряд чи такий короткостроковий ефект того вартий.

4. Відсутність самоконтролю Огляд більш як 20 досліджень і близько 9000 учасників показав, що люди, які є добросовісними і більш-менш організованими, живуть на 2-4 роки довше надмірно імпульсних. Вчений Говард С. Фрідман з Університету Каліфорнії припускає, що такі люди просто рідше палять або п`ють, а також рідше бувають схильні до стресів. Дослідження детально описане в журналі Health Psychology за 2008 рік.

3. Неспокій Дослідження показують, що хвилювання може вплинути на роботу вашого мозку. В порівнянні з тривожними особами, люди з м`якою поведінкою мають меншу ймовірність розвитку божевілля. Твердження засноване на дослідженні, в якому брали участь 500 людей літнього віку впродовж п`яти років. Серед учасників ризик недоумства був на 50 відсотків нижчий у спокійних людей, ніж у тих, які були схильні до розладу.

2. Смуток і приреченість Смуток пригнічує людину не тільки соціально, але і фізично. Попереднє дослідження більш як 180 пацієнтів, страждаючих хворобою периферичних артерій (накопичення бляшок в артеріях), показало, що учасники з так званим типом D (засмучені особи), мали підвищену схильність до ранньої смерті. Люди типу D частіше відчувають негативні емоції і в той же час стримують свої відчуття. Дослідники, які описали свою роботу в серпневому номері журналу Archives of Surgery, стверджують, що тип людини пов`язаний з імунною системою організму, а також з системними реакціями на стрес.

1. Стрес Дослідження з участю близько 700 ізраїльських робітників показало, що ті, хто пережив професійне "вигорання", були майже удвічі більше піддані ризику розвитку діабету типу II, при якому тіло людини стає несприйнятливим до інсуліну.

І хоча просування по службі може збільшити ваші доходи, воно в той же час може вплинути на психічне здоров`я. Британські дослідники недавно виявили, що коли люди одержують підвищення, вони страждають психічними розладами в середньому на 10 відсотків більше і мають менше шансів знайти час на своєчасний профілактичний похід до лікаря.

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