Хочеш схуднути - обідай з товстунами

Всім, хто хоче позбутися зайвої ваги, слід приймати їжу в компанії з повними людьми. Як передає ІТАР-ТАРС, до такого висновку дійшла група американських і канадських учених, що встановили в ході досліджень, що вигляд товстунів, які їдять, викликає у людини огиду до їжі.

Американські фахівці разом зі своїми канадськими колегами провели ряд експериментів, щоб визначити, як на людей впливає вигляд повної людини, яка приймає їжу.

Так, один з наукових співробітників - дівчина, чия вага складала близько 51 кг, - кілька разів на очах 200 студентів приймала їжу, вибираючи або велику, або маленьку порцію одних і тих же страв. Учням, які спостерігали за нею, теж була запропонована їжа, і їм також дозволялося вибрати розмір порції.

При цьому дівчина, що брала участь в експерименті, іноді надягала на себе спеціальний костюм, в якому вона виглядала товстою.

Під час експерименту учені відзначили, що студенти ніколи не з`їдали свою їжу до кінця, якщо бачили, як їжу вживала повна людина. Проте якщо разом з учнями обідала струнка дівчина, то вони завжди доїдали замовлені ними порції.

newsland.ru