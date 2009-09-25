В Індонезії народилася дитина вагою понад 8 кг
10:59, 25 вересня 2009Країна
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Мати страждає на цукровий діабет
В одній з клінік Індонезії в місті Кісаране народилося немовля вагою 8,7 кг
Як передає Бі-Бі-Сі, його мати страждає на цукровий діабет - саме це, за словами лікарів, стало причиною рекордного розміру новонародженого - 62 сантиметри.
Дитина з`явилася на світ у результаті кесаревого розтину - операція тривала 40 хвилин. Як заявив представник клініки, і мати, і дитина в прекрасному стані, їх здоров`я не викликає побоювань.
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