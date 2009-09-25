Кавун конкурує з "Віагрою"
Мають однакову дію
Вживання кавуна діє на організм людини так само, як і "Віагра".
Відповідальність за це несуть молекули речовини під назвою цитруллін, яка присутня в сокові кавунів.
Цитруллін є органічною сполукою, вплив якого на судинну систему аналогічний дії стимулятора "Віагри". Він змушує судини розширюватися, що призводить до прискорення кровообігу.
Як виявили дослідники з Центру селекції фруктів та овочів у Техасі, кавун взагалі має невідомі до сьогодні корисні властивості.
"Ми завжди знали, що кавун дуже корисний, але тепер виявляється, що список його позитивних якостей ширший, ніж вважалося раніше", - сказав керівник групи дослідників доктор Бхіма Патіл.
За його словами, кавун не має такого специфічного впливу як "Віагра", оскільки цей засіб діє в основному на периферійну судинну систему.
Однак вживання кавунів є прекрасним способом досягти розширення судин в усьому організмі без будь-яких побічних наслідків.
Окрім цього кавун корисний ще й для серця, а також зміцнює імунну систему.
На 92% кавун складається з води. Але у 8%, що залишились, присутня висока концентрація антиоксиданту лікопен, який відомий фармакологам як чудовий засіб від зморшок.