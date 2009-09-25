Смерть людини від грипу A/H1N1 в Росії оголошена помилково

Європейський регіональний офіс Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) сьогодні виключив Росію з переліку країн, де зафіксовано випадки смерті людей від грипу A/H1N1, зазначивши, що РФ потрапила до нього помилково, передає РІА «Новости».

Раніше представник прес-служби організації повідомила, що 22 вересня Росію було включено до списку країн, де зафіксовано летальні результати захворювання на новий грип, на підставі комюніке Росспоживнагляду "про високі титри антитіл до вірусу A/H1N1" у жінки, яка померла.

Офіційний представник Мінздоровсоцрозвитку РФ сказав РІА «Новости», що ВООЗ включила РФ до цього списку на підставі неофіційної інформації.

У повідомленні, опублікованому у четвер на сайті Європейського регіонального офісу ВООЗ, зазначається, що станом на 22 вересня зафіксовано 156 випадків смерті людей від грипу A/H1N1 в 14 країнах регіону: Бельгії, Франції, Греції, Угорщині, Ірландії, Ізраїлі, Італії, Люксембурзі, на Мальті, в Нідерландах, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великій Британії.

При цьому дається наступне пояснення: "На основі інформації, опублікованої 21 вересня 2009 року на сайті Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини, було помилково оголошено, що смерть у РФ пов`язана з пандемічною вірусною інфекцією H1N1".

У комюніке на сайті Росспоживнагляду від 21 вересня "Про захворюваність на високопатогенний грип A(H1N1)" говорилося про кончину жительки Підмосков`я, яка повернулася в серпні на батьківщину після відпочинку в Болгарії. За день до цього в ефірі ТБ директор НДІ вірусології імені Івановського академік РАМН Дмитро ЛЬВОВ заявив, що жінка померла від нового грипу.

За офіційними даними, на грип A/H1N1 в РФ захворіла 381 людина, в основному туристи, які повернулися після відпочинку з-за кордону.