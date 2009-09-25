Коли корисно сипати сіль на рану

Є випадки, коли для результативного лікування рани її доведеться задобрити саме сіллю. Неприємно, зате вельми ефективно. Для цих цілей дуже добре підійдуть і куховарська, і морська сіль.

По-перше, сіль дуже ефективна при всіляких гнійничкових захворюваннях і фурункулах на шкірі. Тут є декілька інтерпретацій її застосування:

- бинт або шматок марлі просочується 2%-вим розчином солі і прив`язується на декілька годин до хворого місця. Цю процедуру, наприклад, дуже зручно зробити на ніч;

- сіль ретельно перемішується з хлібом, який заздалегідь перетирається до кашоподібної маси. Цю суміш потрібно щільно прив`язати до гнійничка або фурункула бинтом.

По-друге, саме куховарська сіль використовується в комплексному лікуванні фолікулярної ангіни. Адже це по суті теж дуже важкі рани. Причому рани такого чутливого місця, як горло. Нагниваючі фолікули - це дуже небезпечна річ. Тому діяти в цьому випадку треба дуже грамотно.

І саме з полоскання куховарською сіллю часто прийнято починати лікування такої ангіни (часто ще до огляду лікаря і покупки в аптеці серйозних препаратів, які необхідні в цьому випадку). А застосування солі на самому початку - це вельми вірне рішення. І чим раніше буде розпочато таке лікування, тим шанс вилікувати ангіну буде набагато вищий.

Полоскання розчином куховарської солі допомагає взагалі при будь-яких ранках, які утворюються в порожнині рота: на язику, яснах, небі.

Але, щоб ефект був швидшим і сильнішим, соляний розчин можна приготувати не тільки на воді, а, наприклад, і на всіляких трав`яних відварах - ромашки, календули, звіробою.

Для лікування ран різної природи і всіляких виразок, ерозій також застосовують і оцтовий розчин солі. Ідеальна пропорція такого засобу - 1 частина оцту і п`ять частин солі. Одержаний засіб потрібно дбайливо наносити на уражені місця і акуратно втирати.

Відомо також, що для лікування ран використовують і сіль, ретельно перемішану з глиною. Працюючи в парі, ці компоненти мають ранозагоювальний ефект.

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