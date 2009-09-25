Обласні управління нераціонально використовують кошти на медицину

Міністерство охорони здоров’я України занепокоєне нераціональним використанням коштів окремими регіональними органами управління охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це йшлося на селекторній нараді під головування заступника міністра охорони здоров’я Валерія БІДНОГО, присвяченій питанням використання державних коштів та майна установами, організаціями та підприємствами, що належать до сфери управління МОЗ України.

Як поінформував В.БІДНИЙ, у МОЗ працюють фахівці Контрольно-ревізійного управління, яке планує провести відповідні перевірки в закладах системи охорони здоров’я в усіх областях.

За інформацією начальника Контрольно-ревізійного відділу МОЗ України Станіслава ТРУТА, протягом першого півріччя 2009 року здійснено моніторинг та перевірки стану виконання державних програм та ефективності використання коштів, що спрямовуються на їх фінансування, перевірки раціонального використання закуплених МОЗ України в централізованому порядку лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичної техніки, санітарного автотранспорту.

Зокрема, як зазначалося на нараді, окремі регіональні органи охорони здоров’я, як і раніше, не дотримуються вимог щодо планування потреби в необхідних лікарських засобах та виробах медичного призначення, а також їх використання.

В.БІДНИЙ піддав жорсткій критиці роботу обласних управлінь охорони здоров’я, які мають залишки обладнання, вакцин, препаратів, невчасно надають звітну інформацію та не ефективно використовують виділені державою кошти. Так, онкопрепарати, придбані за кошти державного бюджету ще 2004 року, знаходяться в залишках на суму 78,4 тис. грн., придбані за кошти 2005 р. - на суму 22 тис. грн., за кошти державного бюджету 2006 р. – на суму 22,7 тис. грн., за кошти 2007 року - на суму 4694,5 тис. грн. Зокрема, Дніпропетровська обласна клінічна лікарня – залишок становить на суму 99,3 тис. грн.; Дніпропетровський обласний онкодиспансер – на суму 157,1 тис. грн. Закарпатська обласна дитяча лікарня - на суму 112,4 тис. грн.; Запорізька обласна клінічна лікарня – на суму 148,1 тис. грн; Тернопільська міська дитяча клінічна лікарня на суму 133,2 тис. грн.

Згідно з проаналізованою інформацією, встановлено, що в регіональних протитуберкульозних закладах знаходяться в залишках протитуберкульозні препарати, придбані за кошти державного бюджету 2004-2007 рр. та поставлені в рамках централізованого постачання на суму 5639,7 тис. грн. Йдеться про протитуберкульозні заклади Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Київської, Луганської, Львівської, Харківської областей.

Проблемою залишається і ситуація з виконанням бюджетних програм в частині введення в експлуатацію медичного обладнання. Перевіркою встановлено, що станом на 1 вересня 2009 року не введено в експлуатацію три одиниці медичного обладнання на загальну суму 4,5 млн. грн., отриманого лікувально-профілактичними закладами Київської, Кіровоградської та Черкаської областей. Так само не введеним в експлуатацію в Україні залишається медичне обладнання на суму 87 млн. грн., закуплене за кошти державного бюджету 2008 року.

Під час спілкування з регіонами В.БІДНИЙ відзначив, що, надсилати до МОЗ заявку від облуправління про закупівлю дороговартісного обладнання в той час, коли не побудовано навіть приміщення, де воно має розташовуватися, є безвідповідальним кроком і злочином проти держави. Заступник міністра вніс пропозицію, аби заявки, що формуються регіонами на забезпечення обладнанням, препаратами, вакцинами тощо, в обов’язковому порядку візувалися головами облрад чи губернаторами. Це дозволить підсилити відповідальність місцевих органів влади за ефективне використання державних коштів, виділених на охорону здоров’я громадян.