Погода в Україні на вихідні

Завтра вдень в Україні буде тепла погода, переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН у Українському гідрометцентрі, 26 вересня мінлива хмарність. Без опадів, тільки вночі у східних областях, а вдень на півночі Лівобережжя місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°; на Закарпатті та у південній частині вночі 8-13° (на Південному узбережжі Криму до 16°), вдень 19-24°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, місцями приморозки 0-3°, вдень 7-12° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

У столиці 26 вересня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 16-18°.

Температура води в Чорному та Азовському морях сьогодні 18-21°, в Дніпрі біля Києва 18°.