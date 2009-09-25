У імпортному курячому м'ясі - кишкова паличка

Державний комітет ветеринарної медицини України заборонив ввезення до України м`ясної сировини від трьох іноземних виробників. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомветмедицини.

Згідно з повідомленням, розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України заборонено з 25 вересня 2009 р. ввезення сировини тваринного походження - м`яса курячого мороженого механічного обвалювання виробників "Kipco-Damaco" (Бельгія), "Trinity GMBH" (Німеччина) і щоковини свинячої мороженої виробника "Zaklady Miesne Konskowola" (Польща).

Причиною заборони ввезення м`ясної сировини від цих виробників стали результати лабораторних досліджень. Так, в м`ясі курячому мороженому механічного обвалювання в кількості 19 тонн виробництва "Kipco-Damaco" (Бельгія) виявили бактерії групи кишкової палички і Listeria monocitogenes. У щоковині свинячій мороженій в кількості 8398 кг виробництва "Zaklady Miesne Konskowola" (Польща) виявлено S. typhimurium і мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми, які перевищують допустимі норми. М`ясо куряче морожене механічного обвалювання в кількості 20200 кг виробництва "Trinity GMBH" (Німеччина) містило в собі Listeria monocitogenes і бактерії групи кишкової палички.