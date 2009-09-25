Факт отруєння діоксином Ющенка у 2004 році доведений

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО наголошує, що факт отруєння діоксином Віктора ЮЩЕНКА у 2004 році доведений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

“Я хотів би нагадати, що по цій кримінальній справі неодноразово, на протязі декількох років, час від часу лунає від політиків, в основному від народних депутатів, що кримінальна справа не розслідується, що розглядається лише одна версія, що немає факту отруєння... В котрий раз наголошую, справа розслідується згідно чинного законодавства в повному обсязі”, - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

При цьому він ще раз нагадав, що на початку розслідування цієї справи розглядалися версії, що отруєння сталося в результаті можливої косметичної операції, харчового отруєння, через застосування стовбурових клітин, “але все це не знайшло підтвердження, і ми отримали докази, що був замах на кандидата в Президенти за допомогою такої речовини, як діоксин”. При цьому генпрокурор зазначив, що цей факт неодноразово підтверджений низкою експертиз.

Як повідомлялося, 22 вересня Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА заявила про фальсифікацію отруєння В.ЮЩЕНКА діоксином і звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України з вимогою порушити кримінальну справу за цим фактом.