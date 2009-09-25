Вакцина проти СНІДу вперше дала позитивні результати

Результати випробування нової вакцини проти СНІДу в Таїланді засвідчили, що синтезована тайськими вченими речовина вперше дозволяє знизити на 31,2% ризик зараження вірусом імунодефіциту людини.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Таїланду Вітхайя КАЄВПАРАДАЙ, передає “Німецька хвиля”.

До тесту залучили більше 16 тис. тайських добровольців. Половині з них видали вакцину, іншій половині – плацебо-засіб без жодної дії. З учасників, які отримали плацебо, 74 особи інфікувалися ВІЛ. Натомість з-поміж тих, кого прищепили справжньою вакциною, носіями вірусу стала лише 51 особа.

Протестована вакцина є сумішшю двох препаратів Alvac та AidsVax, кожен з яких окремо не виявив своєї ефективності. Результат був цілком неочікуваним для науковців, і навіть експериментатори не можуть пояснити, чому «подвійний удар» двох вакцин спрацював.

Відомий фахівець з Великої Британії Адріано БОАССО також не має сумніву в результативності експерименту, адже тест мав підтвердити припущення вчених, що дія препарату є не випадковою. Між іншим, тим, хто інфікувався у межах експерименту, буде надано безкоштовне лікування.

Коли вакцина з’явиться на ринку, поки не відомо. Гендиректор Міністерства охорони здоров’я Таїланду Сомчай ЧАККРАБАНД пояснив, що навіть у цьому разі абсолютного захисту від хвороби імунодефіциту не буде. Дослідники вважають, що цей тест закладає основи для подальшої роботи з пошуку запобіжного засобу проти СНІДу.

Від наслідків синдрому набутого імунодефіциту, який визнали хворобою в 1981 році, на планеті померло понад 25 млн. осіб.