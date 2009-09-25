У Польщі запроваджують "хімічну кастрацію" педофілів

Польський Сейм практично одностайно проголосував за впровадження фармакологічного лікування (так звану «хімічну кастрацію») педофілів.

За даними TVN24, фармакологічне лікування буде примусове для осіб, які зґвалтували дітей молодше 15 років чи скоїли інцест.

В інших випадках необхідність фармакологічної терапії “для зменшення сексуального бажання засудженого” визначатиме суд.

Аби цей закон набув чинності, його має схвалити верхня палата польського парламенту (Сенат) і Президент Лех КАЧИНСЬКИЙ.

***Хімічна кастрація для педофілів і насильників застосовується в багатьох європейських країнах світу і деяких американських штатах. Сексуальним злочинцям роблять ін`єкції спеціальних препаратів, що пригнічують лібідо.