Шахраї діагностували рак за нігтями

Співробітники московського ОБЕП затримали шахраїв, що займалися “діагностикою раку” по нігтях і пасмах волосся, а потім продавали своїм жертвам псевдоліки від виявлених захворювань. Як повідомляє прес-служба московського ГУВС, діяльність злочинної групи вдалося зупинити завдяки зверненню одного з потерпілих.

Через декілька днів після аналізу нігтів та волосся пенсіонерці повідомили по телефону, що у неї виявлений рак, і їй негайно слід купити нові ліки. Вартість цих “ліків” склала близько 205 тисяч рублів. Передавши гроші кур`єрові, жінка одержала від нього договір від ТОВ “Оазис” і касовий чек від фірми ТОВ “Біомед”, яка офіційно займається реалізацією біологічно активних добавок, що не є ліками.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітникам ОБЕП вдалося затримати “лікаря”, що консультував постраждалу по телефону, а також кур`єра. Як з`ясувалося, продавці “ліків” від раку не мали жодного стосунку до медицини і представлялися пенсіонерці під вигаданими іменами і прізвищами. Один із затриманих, 21-річний москвич, дійсно працював менеджером у фірмі з продажу біологічно активних добавок. Їх реальна вартість складає близько 6 тисяч рублів.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за статтею 159 УК РФ – шахрайство.

medportal.ru