В Україні досліджують ще один можливий випадок з грипом А/H1N1

В Україні досліджують ще один можливий випадок захворювання людини на грип А/H1N1.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Як доповів міністру охорони здоров’я України Василю КНЯЗЕВИЧУ директор Центру грипу та ГРВІ Олександр ГРИНЕВИЧ, триває дослідження з виявлення збудника грипу А/H1N1 у чоловіка, який прибув з Кіровоградської області до Києва і був госпіталізований з діагнозом «пневмонія» (дослідження проводяться у вірусологічній лабораторії Центральної СЕС).

В.КНЯЗЕВИЧ дав доручення, дотримуючись протоколів Всесвітньої організації охорони здоров’я, максимально швидко підтвердити чи спростувати діагноз та поінформувати керівництво МОЗ.

У прес-службі МОЗ нагадали, 5 червня 2009 р. надійшло підтвердження від референс-лабораторії ВООЗ у Лондоні, що матеріал від хворого, направлений на дослідження з України, є позитивним для нового вірусу грипу A (H1N1).

Як повідомлялося, українець, у якого було виявлено грип A/H1N1, був госпіталізований з підозрою на це захворювання після прильоту зі США 29 травня.