Один з найефективніших способів боротьби з курінням

Уряд Австралії висунув ініціативу про підняття цін на сигарети, збільшивши їх з 13,5 дол. до 20 дол. за пачку. Проведений соціологічний моніторинг тут же показав, що такий захід може стати досить ефективним в боротьбі з курінням.

За одержаними даними, 74% курців "зі стажем" заявили, що висока ціна на сигарети істотно вдарить по їх кишенях. А це, у свою чергу, примусить переглянути ставлення до власних шкідливих звичок. Наголошується при цьому, що за останні 10 років в країні не було жодного цінового збільшення на тютюнові вироби.

ami-tass.ru