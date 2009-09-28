Нашим життям керують підсвідомі програми

Хто керує вашим особистим життям, вашими вчинками, захопленнями, стосунками? Думаєте, ви самі? Так, деякі люди так і думають - і так живуть. Їх думки не розходяться із ділом. Але їх - меншість. А більшість, на жаль - хоч і вірять, що це так, але насправді в їх житті все йде інакше. (Справді, «блаженний той, хто вірує...»)

Тому що їх свідомі вчинки виявляються лише віддзеркаленням автоматичних, підсвідомих програм - життєвих сценаріїв, засвоєних в ранньому дитинстві від батьків, і нелогічних переконань, засвоєних трохи пізніше з різних джерел, якими в масштабах суспільства можливо маніпулювати (див. раніше про «зомбування» медійне і «штучне»). Багато людей, так і не ставши по-справжньому зрілими особами, живуть недостатньо усвідомлено. В результаті - живуть як би не своїм життям, а «чужим», тобто продиктованим невірними установками у дитинстві-юності. Це сьогодні дуже поширена проблема, пов`язана з недостатньою зрілістю, інфантилізмом нашого суспільства в цілому. Не дивно, що росте кількість людей, незадоволених життям, які страждають депресією, таких, що п`ють, самотніх і просто нещасних.

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