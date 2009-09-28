Чи можна купувати креветки на вагу?

Сьогодні я став свідком дуже неприємної картини. Я гуляв гіпермаркетом і побачив дуже дивну картину. Мій погляд впав на тигрові креветки.

Мене випередила одна сімейна пара, вони брали креветки руками і пхали собі в пакет. Хочу відзначити, що прямо в контейнері з креветками лежала величезна ложка спеціально для того, щоб брати креветки. Але вони великі. Я можу зрозуміти цих “громадян”. Їм не хотілося хапати великою ложкою все відразу – і маленьких і великих. І вони вибирали – посмачніше. Причому, що огидно, молодий чоловік періодично куштував креветки “на зуб”. Це викликало нудоту, але я продовжував дивитися, оскільки видовище захоплювало своєю первісністю. Хіба можна так по-хамському ставитися до інших людей?!

Адже руки людини – це просто скопище різної погані!

Учені у Великобританії проводили дослідження в 2008 році досліджували кількість фекальних бактерій на руках своїх громадян і встановили, що вони є у кожного четвертого громадянина. Бактерії на руках, а особливо фекальні (думаю не треба пояснювати на пальцях) – можуть привести, як мінімум – до діареї, температури і блювоти.

Краще ловити креветки в натуральному місці їх існування. І якщо вже споживати – то тільки зі “своїми” бактеріями. Напевно так. А я особисто більше не купую тигрові креветки в супермаркетах.

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