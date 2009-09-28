У Росії - 457 випадків захворювання на грип A/H1N1

У Росії підтверджено 457 випадків захворювання на грип A/H1N1.

Про це повідомив головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНІЩЕНКО, повідомляє російський «Перший канал».

За інформацією Г.ОНІЩЕНКА, два учбові класи в одній із шкіл Південно-Західного адміністративного округу Москви закрито на карантин через грип A/H1N1, оскільки саме в них навчаються чотири підлітки, у яких медики виявили даний вірус. Також у школі тимчасово скасована кабінетна система проведення уроків. Це означає, що тепер учні займаються цілий день в одному класі.