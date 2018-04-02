Як впливає алкоголь на жінку

Нещодавно я заїхала в гості до подруги, і ми з нею, чого вже гріха таїти, узяли кілька пляшок пивця. Ну, щоб там і чоловіків обговорити, проблеми, та і розслабитися врешті-решт після трудового тижня. І раптом в нашу мирну бесіду вповзає вкрадливий голос з телескриньки: «Ви сидите з подругами, випиваєте декілька келихів пива. Добре... А ви і не помічаєте, як грубішає голос, починають рости вуса. І ви все більше стаєте схожими на чоловіка». Автоматично ми подивилися одна на одну і, не виявивши ознак вусів, засміялися. Але все одно якось нервово. Та і черв`ячок сумніву залишився. А ще недавно я побачила антирекламу пива для чоловіків: «Пиво містить фітоестрогени, які поступово зумовлюють те, що ваші стегна і живіт стають більшими, а голос тоншим. Не тягне до жінок. І у результаті - імпотенція»...

Після цього я негайно попрямувала за роз`ясненнями до доктора медичних наук, токсиколога Володимира Нужного.

ХМІЛЬ ВПЛИВАЄ НА ГОРМОНАЛЬНИЙ ФОН

- Звідки ж беруться естрогени в пиві?

- Вони містяться в хмелі, причому в дуже великих кількостях - на 1 кг рослинної сировини приблизно 300 міліграм естрогену - рослинного аналога жіночого статевого гормону, - підтвердив експерт. - Хоча в самому пиві їх зміст значно менший. Але при надмірному вживанні продукту рослинні гормони активно починають втручатися в природний гормональний фон. І це підтверджують ендокринологи, які працюють із запійними пивоманами.

Звичайно, щоб відбулися помітні зміни (вуса у жінок), потрібно щодня протягом 3 - 4 років випивати не менш як літр пива. Тоді гормональний статус міняється досить виразно. У деяких - сильніше, у інших - слабше.

Чому так? Річ у тому, що рослинний естроген пригнічує синтез організмом власних гормонів... На щастя, наш організм має хороші регуляторні функції. І у тих, хто перестав зловживати, функції природних гормонів мають шанс відновитися.

СТО ГРАМІВ ГОРІЛКИ - І КІНЕЦЬ КЛІТИНАМ МОЗКУ...

По телику також крутять вельми вражаючі ролики руйнування нашого організму алкоголем. Ми попросили прокоментувати деякі з них психіатра-нарколога Олексія Магаліфа.

Мозок «Коли алкоголь потрапляє в кров, еритроцити злипаються. У крові утворюються тромби, які намертво закупорюють мікрокапіляри. Капіляри роздуваються і лопаються. При вживанні 100 грамів горілки назавжди і безповоротно гинуть декілька тисяч клітин мозку. При кожному гулянні - десятки тисяч. Бережи себе».

- Такі зміни через 100 грамів горілки - сильне перебільшення. Масова загибель клітин мозку може трапитися при важкому алкогольному сп`янінні. Відбувається алкогольна інтоксикація з подальшою амнезією, коли людина на ранок не пам`ятає, чим закінчилося гуляння. Найважчий випадок - це алкогольний психоз (біла лихоманка) або судорожні напади з похмілля. У цих випадках дійсно відбувається масова загибель клітин мозку і розрив судин від підвищеного артеріального тиску.

Серце

«Коли алкоголь з кров`ю потрапляє в серці, він руйнує клітини серцевого м`яза. З`являються мікрорубці, м`яз втрачає еластичність, працює на межі можливостей і захлинається кров`ю, не встигаючи її проштовхувати. Серце покривається жировою тканиною, тому у п`ючої людини воно завжди збільшене. У артеріях і капілярах утворюються тромби, які перекривають доступ кисню і поживних речовин до частини серцевого м`яза. Тканини серця відмирають. Це називається інфарктом».

- Цей ролик більш-менш правдивий. Але не з погляду дії алкоголю на клітини міокарду, а з погляду порушення живлення серцевого м`яза.

Для переробки алкоголю потрібно дуже багато кисню, який організм забирає зі всіх органів. В першу чергу - з крові. Серцю доводиться проштовхувати кров, що загусла, з низьким вмістом кисню, в якому, до речі, має потребу і саме серце. Йому доводиться працювати з підвищеним навантаженням, тому м`яз зношується значно швидше і виникає серцева недостатність. Крім того, алкоголь стимулює викид стресових гормонів, зокрема адреналіну. Саме ці гормони в підвищеній концентрації приводять до загибелі клітин серця, порушення його ритмічної роботи і звуження судин.

Печінка «Будь-які дози алкоголю руйнівним чином діють на печінку, яка приймає на себе перший удар алкогольної отрути. Клітини печінки відмирають і заміщаються жиром і сполучними тканинами. Починається жирове переродження печінки - гепатоз. За ним приходить цироз. За ним - рак».

- Твердження, що будь-які дози негативно впливають на печінку, - невірне. Організм дорослої людини виробляє близько двох грамів чистого спирту, який необхідний для проведення важливих біохімічних реакцій. Ще якусь невелику кількість етанолу ми одержуємо з деяких продуктів харчування. Вживання додаткових доз алкоголю організм не потребує, а отже, користі від алкоголю практично немає.

Печінка - це той орган, який за допомогою алкогольних ферментів нейтралізує отруйний продукт переробки алкоголю. У кожного активність цих ферментів різна. Від неї і залежать ступінь сп`яніння і стан комфорту після пиття.

Коли слабшає очищаюча функція печінки, людина швидше п`яніє, погіршується вранішній стан і починає дійсно страждати сама печінка від алкогольної інтоксикації. Тому випивати можна тільки на ситий шлунок, щоб печінка змогла легше переробити алкогольну отруту. Цироз же нерідко супроводжує запущені стадії алкогольної хвороби печінки, і це практично смертельне захворювання. Але природа раку печінки до кінця не вивчена, і причиною цієї хвороби може також стати будь-яка шкідлива дія на організм, не тільки алкоголь.

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