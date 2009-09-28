Донеччина: дитяча лікарня одержала від Японії медобладнання

Донецька обласна дитяча лікарня одержала від уряду Японії 102 одиниці медичного устаткування на 900 тис. доларів США.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Донецької облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Сергій ДЕРГУНОВА. Він сказав про це, виступаючи у четвер на черговій сесії обласної ради.

Заступник голови облдержадміністрації також зазначив, що в результаті виконаних заходів щодо поліпшення здоров`я матері і дитини в регіоні з початку року материнська смертність знизилася майже на 30%, стабілізувався і залишився на рівні минулого року показник дитячої смертності новонароджених (12,2 випадків на 1 тис. дітей, народжених живими).