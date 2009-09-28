Сірчані пробки у вухах з'являються через ватні палички?

Сірчані пробки - це скупчення секрету сірчаних залоз разом з відмерлими клітинами шкіри, пилом. Причин для їх появи може бути декілька:

Сірка спресовується, і утворюються пробки через регулярне «очищення» вух ватними паличками, сірниками, шпильками.

Схильність від природи до підвищеного утворення сірки.

Вузький і звивистий слуховий прохід.

Запалення шкіри проходу, чужорідні тіла, частинки пилу, що потрапляють в слуховий прохід.

Порушення обміну речовин (підвищений вміст холестерину в крові).

Симптоми сірчаної пробки особливо явно проявляються, коли у вухо потрапляє вода або при надмірному потовиділенні.

Швидше за все, сірчана пробка є, якщо без видимих на те причин

вуха закладає;

відчувається резонанс власного голосу;

шумить в вусі.

Вимити сірчану пробку може тільки ЛОР-лікар. А ось вже після цього для профілактики можна і самому удома 2 - 3 рази на місяць проробляти прості процедури. Лягти на бік і закрапувати у вуха 3-процентний розчин перекису водню по 5 крапель або вазелінову олію, полежати 15 - 20 хвилин. Після цього почистити зовнішній слуховий прохід джгутиком із стерильної вати. Увага! Нестерильні ватні палички для вух не підходять, також не треба вату намотувати на сірник, є небезпека пошкодження структур вуха.

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