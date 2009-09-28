77 мільйонів японців вакцинують від грипу A/H1N1

Уряд Японії має намір забезпечити 77 мільйонів своїх громадян до березня 2010 року вакциною від грипу A/H1N1, що обійдеться в 1,5 мільярди доларів. Про це повідомили японські ЗМІ з посиланням на міністерство охорони здоров`я, праці і добробуту.

Як передає РІА «Новости», японські фармацевти вироблять вакцину, достатню для 27 мільйонів осіб, ще 50 мільйонів будуть вакциновані імпортними препаратами. На початку жовтня міністерство планує укласти контракти на покупку як з вітчизняними виробниками, так і з двома зарубіжними компаніями, назви яких поки не розголошується.

Всього на придбання вакцини буде затрачено 140 мільярдів йен (1,5 мільярди доларів).

Міністерство визначило групи населення, які матимуть переважне право на вакцинацію. Це, перш за все, лікарі і працівники медичних установ та люди з важкими захворюваннями. Крім того, переважне право на вакцинацію матимуть вагітні жінки, діти і літні люди. Всього переважне право на вакцинацію від грипу нового типу одержать 54 мільйони осіб.

Витрати громадян на курс вакцинації з двох щеплень становитиме в середньому близько 70-90 доларів, для малозабезпечених діятиме система компенсацій.

За даними міністерства охорони здоров`я, що підбиває щотижневу статистику інфікованих грипом нової форми, з 14 по 20 вересня в медичних установах країни перебували на лікуванні понад 23 тисячі людей. Це на 50% вище за попередні показники. Випадки масового зараження в школах та інших установах склали 4082.