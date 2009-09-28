У Житомирі 47 школярів отруїлися невідомим газом

У Житомирі госпіталізовано 47 школярів через отруєння невідомим газом.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Управлінння МНС України в Житомирській області Оксана КОВАЛЬЧУК.

За її словами, «невідомим чоловіком було розпилено у школі №8 невідомий газ».

«Через це 47 школярів цього закладу сьогодні госпіталізували в обласну дитячу та одну з міських лікарень Житомира з підозрою на отруєння цим газом», - уточнила керівник прес-служби.

О.КОВАЛЬЧУК наголосила, що цей факт наразі розглядається як надзвичайна ситуація у місті. Зараз правоохоронці з’ясовують подробиці події та ведеться розслідування.

Решту школярів відпустили по домівках і зараз у школі заняття не проводяться.