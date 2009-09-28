В Америці знайдено простий спосіб схуднення

Через епідемію ожиріння у всьому світі, учені працюють над тим, аби винайти дієвий засіб, який допоможе людям оптимально скинути вагу і утримувати її на належному рівні при мінімальних зусиллях.

Американським ученим з Інституту Солк в Каліфорнії вдалося винайти «активну пігулку», яка допоможе тримати тіло в тонусі, не встаючи з дивана. Дивний препарат дозволить людям, які зазвичай ведуть сидячий спосіб життя і сидять на постійних дієтах, є все, що їм хочеться, навіть фаст-фуд, при цьому не набираючи ні єдиного кілограма.

При цьому учені говорять про те, що винайдені ліки також захищатимуть від діабету, хвороб печінки і серйозних захворювань системи травлення.

А все завдяки сенсаційному відкриттю: ученим удалося виявити ген, який відповідає за контроль над вагою. Виявляється, у мишей цього гена немає, тому вони і не набирають вагу, навіть коли харчуються виключно жирною їжею.

Також у мишей не буває проблем з печінкою, і вони не страждають від діабету.

Виходить, що ген виробляє ферменти, під назвою кінази, які допомагають регулювати обмін речовин. При блокуванні гена і зниженні рівня кіназів відбувається прискорення метаболізму, що веде до більшого спалювання калорій. Пігулка, яка направлена на дану дію, "обманює" м`язи, і вони починають "думати", що довго і наполегливо займалися фізичними вправами і швидше спалюють жири.

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